В Черниговской области бойцы ВСУ взяли в плен двух российских военных

Об этом сообщает Оперативное командование "Север".



"Взятые в плен на Черниговщине голодные, грязные и деморализованные оккупанты называют себя "пушечным мясом" и повторяют, как заезженная пластинка, которую не хотели воевать", - говорится в сообщении.



Также они призывают россиян не пускать детей воевать на Украину.



"Здесь убивают! А командиры с замполитами жестоко врут", - сказал один из пленных российских солдат.

Напомним, российский военный в плену рассказал, сколько Путин платит за войну в Украине.