В Черниговской области бойцы ВСУ взяли в плен двух российских военных
Бойцы ВСУ пленили очередных военнослужащих российско-оккупационных войск
Об этом сообщает Оперативное командование "Север".
"Взятые в плен на Черниговщине голодные, грязные и деморализованные оккупанты называют себя "пушечным мясом" и повторяют, как заезженная пластинка, которую не хотели воевать", - говорится в сообщении.
Также они призывают россиян не пускать детей воевать на Украину.
"Здесь убивают! А командиры с замполитами жестоко врут", - сказал один из пленных российских солдат.
- Напомним, российский военный в плену рассказал, сколько Путин платит за войну в Украине.
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