В Чернигове заявили о критической ситуации с кислородом в COVID-больницах: хватит на несколько часов
В больницах Чернигова, которые принимают больных коронавирусом, заявили о критической ситуации с кислородом
Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета.
Руководитель Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар отметил, что поставщик из-за проблем с украинскими заводами, которые производят кислород, не может выполнять контракт в полном объеме. Следствием этого является то, что поставки кислорода задерживаются.
"На сегодняшний день в COVID-больницах города сложилась довольно критическая ситуация с кислородом, которого хватит лишь на несколько часов. Компания-поставщик обещает поставить кислород только завтра. При этом неизвестно в какое именно время суток эта поставка произойдет", - подчеркнул он.
Кухар отметил, что проблему с нехваткой кислорода сейчас решают с помощью кислородной станции и кислородных концентраторов.
"Самые тяжелые пациенты переведены на кислородные станции в обеих больницах, поэтому все необходимое, что касается оказания медицинской помощи, мы делаем. В черниговских больницах сейчас находится 317 пациентов с диагнозом COVID. Из них на кислородной поддержке - 218 человек, на ИВЛ - 9 пациентов" , - добавил он.
- Напомним, в Украине два завода по производству медицинского кислорода для больниц с COVID-больными приостановили работу.
- Как сообщили в Херсонской ОГА, в области, которая находится в "красной" зоне карантина, медицинского кислорода в больницах хватит на трое суток .
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