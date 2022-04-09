В Чернигове запретили автомобильное движение поврежденным в результате обстрелов мостом, - глава ОВА

Об этом заявил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус .



"Пешеходный мост через Десну пострадал в результате артиллерийских обстрелов со стороны оккупантов и находится в аварийном состоянии. Учитывая это, было принято совместное с ОК Север решение максимально ограничить движение этим мостом. Обращаем ваше внимание, что транспортное движение запрещено, только пеший переход", - сообщил он.

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