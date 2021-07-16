В Чернигове зафиксировали самую высокую температуру с 1951 года
Среда, 14 июля, оказалась самым жарким в Чернигове днем за 70 лет
Об этом сообщает в Facebook Черниговский областной центр по гидрометеорологии.
"14 июля абсолютный максимум, который содержался в г. Чернигове с 1951 г.. (33,2 ° С), был перекрыт (33,9 ° С)", - говорится в сообщении.
На следующий день, 15 июля, по состоянию на 9:00 температура воздуха в Чернигове составляла 28,4С °, а вода в реке Десна по состоянию на 8:00 прогрелась до 27,8 ° С.
Издание Укринформ сообщает, что в июне 2021 в Черниговской области синоптики зафиксировали 4 абсолютных температурных рекорда.
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