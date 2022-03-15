В Чернигове ВСУ уничтожили российскую батарею РСЗО, обстреливавшую жилые кварталы, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщил Генштаб ВСУ .



"Защитниками Чернигова из Оперативного командования "Север" была обнаружена батарея РСЗО врага, подло обстреливавшая жилые кварталы города", - говорится в заявлении.



Украинские защитники заметили ее развертывание для обстрелов.



"Но несколько минут работы нашей артиллерии быстро свернули их планы. Теперь на том месте будет клумба", - отметили в Генштабе.

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