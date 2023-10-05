В Чернигове временно ограничили доступ к четырем храмам для УПЦ МП

Об этом сообщил и.о. генерального директора Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" Андрей Лесной.

Речь идет о четырех храмах, которые признаны архитектурными памятниками национального значения и расположены в Чернигове: Пятницкая церковь, Спасо-Преображенский собор, Троицкий собор, Елецкий монастырь.

"Принято решение для того, чтобы обезопасить наше культурное наследие от дальнейшего разрушения, мы комиссионно временно прекратили доступ к этим памятникам, расклеив предупреждение о том, что памятник находится под охраной государства, и что доступ к нему временно ограничен", - сказал Лесной.

По его словам, в Чернигове начался необратимый процесс в вопросе сохранения культурного наследия Украины, которое формировалось веками. Именно это наследие является предметом споров, потому что на него претендует РФ.