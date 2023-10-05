В Чернигове временно ограничили доступ к четырем храмам для УПЦ МП
В Чернигове Украинской православной церкви Московского патриархата временно ограничили доступ к 4 храмам, 3 из которых были сданы в аренду УПЦ МП более чем на 30 лет
Об этом сообщил и.о. генерального директора Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" Андрей Лесной.
Речь идет о четырех храмах, которые признаны архитектурными памятниками национального значения и расположены в Чернигове: Пятницкая церковь, Спасо-Преображенский собор, Троицкий собор, Елецкий монастырь.
"Принято решение для того, чтобы обезопасить наше культурное наследие от дальнейшего разрушения, мы комиссионно временно прекратили доступ к этим памятникам, расклеив предупреждение о том, что памятник находится под охраной государства, и что доступ к нему временно ограничен", - сказал Лесной.
По его словам, в Чернигове начался необратимый процесс в вопросе сохранения культурного наследия Украины, которое формировалось веками. Именно это наследие является предметом споров, потому что на него претендует РФ.
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