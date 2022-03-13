В Чернигове в ряде домов появились вода и газ

Об этом рассказал в видеообращении городской глава Владислав Атрошенко.



"Чернигов сейчас на 60% обеспечен водой. Но состояние сетей такое, что поднять воду выше третьего-четвертого этажа невозможно. Поэтому просьба заказывать воду по микрорайонам. Город имеет 20% обеспечения электроэнергией. И в дальнейшем надеяться на увеличение процента не приходится связи с техническими проблемами. Ситуация с газом более-менее стала. 75% жилья имеет природный газ", - сказал мэр.

10 марта городской глава Чернигова Владислав Атрошенко сообщил, что город остается без газа.