В Чернигове в ряде домов появились вода и газ
В Чернигове 60% жителей имеют воду, ее нельзя подать выше 3-4 этажа
Об этом рассказал в видеообращении городской глава Владислав Атрошенко.
"Чернигов сейчас на 60% обеспечен водой. Но состояние сетей такое, что поднять воду выше третьего-четвертого этажа невозможно. Поэтому просьба заказывать воду по микрорайонам. Город имеет 20% обеспечения электроэнергией. И в дальнейшем надеяться на увеличение процента не приходится связи с техническими проблемами. Ситуация с газом более-менее стала. 75% жилья имеет природный газ", - сказал мэр.
- 10 марта городской глава Чернигова Владислав Атрошенко сообщил, что город остается без газа.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 31.07
-
EUR
Покупка 32.25Продажа 34.33
- Актуальное
- Важное