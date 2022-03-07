В Чернигове в результате обстрелов оккупантов загорелась школа: один человек получил травмы
В Чернигове российский снаряд попал в школу №19 и вызвал пожар, в результате которого травмировался человек
Об этом со ссылкой на пресс-секретаря ГУ ГСЧС Черниговщины Ирину Щукину пишет Суспильне Чернигов .
Снаряд оккупантов попал в крышу здания, и она загорелась. По словам Ирины Щукиной, один человек получил травмы. К тушению огня привлекли подразделения ГСЧС.
Кроме того, сообщали о попадании снаряда в школу №20, однако пожара там не было.
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