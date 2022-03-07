В Чернигове в результате обстрелов оккупантов загорелась школа: один человек получил травмы

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря ГУ ГСЧС Черниговщины Ирину Щукину пишет Суспильне Чернигов .



Снаряд оккупантов попал в крышу здания, и она загорелась. По словам Ирины Щукиной, один человек получил травмы. К тушению огня привлекли подразделения ГСЧС.



Кроме того, сообщали о попадании снаряда в школу №20, однако пожара там не было.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb