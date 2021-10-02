В Чернигове убили капитана полиции
В ночь с 1 на 2 октября 2021 года в микрорайоне Масаны, в Чернигове, прохожие обнаружили тело мужчины
Рядом с ним был еще один пострадавший, без сознания. Его доставили в реанимацию, информирует Еспресо.TV .
Оба мужчины являются правоохранителями, капитаны полиции. На момент нападения они были на службе, передает черниговская газета Высокий Вал .
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"Четырех человек, подозреваемых в нападении на полицейских, уже задержали", - добавляет Чeline .
В Нацполиции отмечают, что недоразумение между двумя группами мужчин, которое переросло в жестокую драку, произошло около часу ночи в расположенном неподалеку супермаркете.
Для установления объективной картины инцидента полиция опрашивает свидетелей, изучает видео с камер наблюдения.
Всех, кто мог стать свидетелем события, просят обратиться по телефону 093 853 41 16.
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