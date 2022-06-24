Об этом сообщает Общественное.

Отмечается, что 26 февраля Куликов вместе с командиром танкового батальона Леонидом Щеткиным ехали Кольцевой в направлении населенного пункта Александровка.

В сообщении о подозрении говорится, что Куликов получил приказ развернуть башню танка и выстрелить по жилому многоэтажному дому. Приказ Куликов выполнил.

Выстрел попал в квартиру на десятом этаже. Как сообщает Общественное, вражеский снаряд уничтожил ветряное окно в комнате, окно в кухне, балкон, повредил перекрытие пола, потолки балкона и кухни, межкомнатную перегородку, а также газовый котел и радиаторы отопления.

Как известно, жильцы во время обстрела в квартире не находились.

В тот же день украинские военные уничтожили танк, а военных Щеткина и Куликова взяли в плен.

Оба танкиста 24 мая Офис генерального прокурора сообщил о подозрении в совершении действий, нарушающих законы и обычаи войны. За это россиянам грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Как отмечают журналисты Общественного, Куликов отказался давать комментарий.

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