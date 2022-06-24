В Чернигове судят российского военного, который в феврале обстреливал из танка новостройку
Приступили к рассмотрению дела российского танкиста Куликова, который по приказу командира обстрелял здание жилой многоэтажки
Об этом сообщает Общественное.
Отмечается, что 26 февраля Куликов вместе с командиром танкового батальона Леонидом Щеткиным ехали Кольцевой в направлении населенного пункта Александровка.
В сообщении о подозрении говорится, что Куликов получил приказ развернуть башню танка и выстрелить по жилому многоэтажному дому. Приказ Куликов выполнил.
Выстрел попал в квартиру на десятом этаже. Как сообщает Общественное, вражеский снаряд уничтожил ветряное окно в комнате, окно в кухне, балкон, повредил перекрытие пола, потолки балкона и кухни, межкомнатную перегородку, а также газовый котел и радиаторы отопления.
Как известно, жильцы во время обстрела в квартире не находились.
В тот же день украинские военные уничтожили танк, а военных Щеткина и Куликова взяли в плен.
Оба танкиста 24 мая Офис генерального прокурора сообщил о подозрении в совершении действий, нарушающих законы и обычаи войны. За это россиянам грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.
Как отмечают журналисты Общественного, Куликов отказался давать комментарий.
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