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В Чернигове создали мурал, посвященный защитнику Мариуполя Виталию Трухану

29 августа, 2022 понедельник
15:32
Культура

В Чернигове появился мурал, посвященный защитнику Мариуполя Виталию Трухану с позывным "Бицуха"

Об этом сообщает Суспильное.

Мурал был создан на фасаде 15 лицея, где учился боец.

Идею создания мурала предложил участник боевых действий Александр Тарнавский, а также реализовал это за свои деньги.

Александр Тарнавский вместе с женой Виталия и его мамой выбрали фотографию, потом им помог в реализации мурала черниговский художник Дмитрий Адерихо.

"Здесь, на 15 школе, есть памятная доска моему побратиму Алексею. Но она выглядят очень мрачно, как для школы. Дети приходят, не хотели, чтобы выглядело как кладбище с этими черными мраморными досками. Поэтому захотел сделать мурал. Чтобы дети и родители, которые приходят в школу, видели, что здесь учился защитник Украины", – говорит Александр.

Он также отметил, что дирекция лицея пошла ему навстречу.

Александр вспоминает своего побратима, с которым был бок о бок с 2014 года, как образцового военнослужащего и преданного товарища:

"Мужественный, справедливый, очень порядочный, смелый. У него качества были лучшие, какие должны быть у мужчины, были у Виталика. Очень хороший семьянин. Профессионально выкладывался на службе, очень много времени уделял "Азову", воспитанию новых людей, которые приходили в полк, потому что Бицуха был главным сержантом. Но при этом он был полон жизненной энергии, хватало времени на семью".

  • Напомним, в Ривненской области появился новый патриотический мурал

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