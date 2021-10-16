В Чернигове снова прививают вакциной CoronaVac
В пунктах и центрах массовой вакцинации Чернигова снова появилась вакцина CoronaVac для для первой и второй дозы
Вакцинироваться ней сегодня, 16 октября 2021 года, и завтра, 17 октября, можно в ТЦ "Голливуд", помещении бывшего Деснянского районного совета, а также в пунктах прививок городских поликлиник, информирует Еспресо.TV .
В помещениях областного совета и ТЦ ЦУМ пока продолжат работать только с вакциной Pfizer.
В пунктах прививок поликлинических отделений городских больниц теперь будет проводиться вакцинация вакцинами Pfizer (1,2 дозы), AstraZeneca (1,2 дозы) и CoronaVac (1,2 дозы), рассказали в Черниговском городском совете.
Вакциной CoronaVac китайской компании SinoVac обычно прививаются лица старшего возраста и те, кто по состоянию здоровья имеет существенные предостережения относительно вакцинации. Она считается сравнительно "мягкой".
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