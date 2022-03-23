В Чернигове россияне разбомбили мост через Десну, который использовался для эвакуации мирных жителей
В Чернигове российские военные разбомбили автомобильный мост через Десну, соединявший город с Киевом
Информацию "Суспильному" подтвердил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
"На мост сбросили авиабомбы, один из пролетов упал", – заявил он.
По этому мосту из Чернигова двигались эвакуационные рейсы и завозилась гуманитарная помощь в город.
Он добавил, что из-за поражения объектов критической инфраструктуры и активных боевых действий в Чернигове отсутствует электро-, тепло и водоснабжение, газоснабжение осуществляется частично.
- Напомним, боец ТрО Чернигова заявил , что на город осталась одна больница, остальные – разрушены.
- Добавим, оккупанты активно применяют ракеты и авиацию, в Беларуси военная техника РБ и РФ перемещается к украинской границе, а небезразличные белорусы частично вывели из строя железнодорожное сообщение между Украиной и Беларусью.
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