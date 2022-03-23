В Чернигове россияне разбомбили мост через Десну, который использовался для эвакуации мирных жителей

Информацию "Суспильному" подтвердил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"На мост сбросили авиабомбы, один из пролетов упал", – заявил он.

По этому мосту из Чернигова двигались эвакуационные рейсы и завозилась гуманитарная помощь в город.

Он добавил, что из-за поражения объектов критической инфраструктуры и активных боевых действий в Чернигове отсутствует электро-, тепло и водоснабжение, газоснабжение осуществляется частично.

Напомним, боец ТрО Чернигова заявил , что на город осталась одна больница, остальные – разрушены.

Добавим, оккупанты активно применяют ракеты и авиацию, в Беларуси военная техника РБ и РФ перемещается к украинской границе, а небезразличные белорусы частично вывели из строя железнодорожное сообщение между Украиной и Беларусью.