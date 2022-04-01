В Чернигове россияне обстреляли онкоцентр и травмировали трех человек, - Суспильне

Об этом со ссылкой на руководителя больницы Александра Заику пишет Суспильне .



Российский снаряд попал в отделение онкоцентра утром 1 апреля. В помещении находились 22 паллиативных больных и пациента после операции, которые не могли покинуть больницу и нуждались в постоянном наблюдении медика.



В результате обстрела оккупантов двое сотрудников онкоцентра получили осколочные ранения, еще один человек - контузию.



Александр Заика уточнил, что в здании выбиты оконные стекла, частично повреждены крыша и стены, но системы радиооблучения уцелели.



"Повреждения не критические, окна и крышу мы закроем. Приняли решение, что переводить пациентов нет необходимости", - добавил директор медучреждения.



Главный корпус больницы законсервирован. Ударная волна повредила там окна и системы водо- и газоснабжения.

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