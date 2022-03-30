В Чернигове россияне обстреляли историческое здание - библиотеку имени Короленко, - Общественное

Об этом пишет Общественное .



В результате российских обстрелов в областной универсальной библиотеке имени Короленко разбита крыша, выбиты окна, появились трещины на стенах. Информация о погибших и пострадавших отсутствует.



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Справка: здание библиотеки является памяткой архитектуры начала ХХ века. Здесь находились Дворянский и крестьянский поземельный банк, губернский земельный отдел, Государственный областной исторический музей, обком Коммунистической партии, штаб венгерской воинской части. Помещение было повреждено пожаром, а после Второй мировой его отстроили и отдали обком компартии. В 1974 году в здании была размещена Черниговская областная универсальная библиотека имени Короленко.





Напомним, ранее в Седневе в Черниговской области россияне заняли и начали разрушать усадьбу Лизогубов - памятник национального значения.

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