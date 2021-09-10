В Чернигове произошел пожар в общежитии: эвакуировали 49 человек
В Чернигове произошел пожар в одной из комнат девятиэтажного общежития Черниговского профессионального лицея железнодорожного транспорта
Об этом сообщает пресс служба ГСЧС в Черниговской области.
Сообщение о пожаре в одной из комнат на втором этаже поступило спасателям в 01:55.
На место происшествия оперативно прибыли 6 отделений пожарно-спасательных подразделений города. В 2:10 был локализован, а в 02:20 ликвидирован.
Огонь повредил вещи домашнего обихода и внутреннюю облицовку стен.
"Во время ликвидации пожара были эвакуированы 49 человек, которых пожарные вывели на свежий воздух по лестничной клетке. К счастью, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Причина пожара в общежитии пока неизвестна, ее устанавливают.
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