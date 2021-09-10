В Чернигове произошел пожар в общежитии: эвакуировали 49 человек

Об этом сообщает пресс служба ГСЧС в Черниговской области.



Сообщение о пожаре в одной из комнат на втором этаже поступило спасателям в 01:55.



На место происшествия оперативно прибыли 6 отделений пожарно-спасательных подразделений города. В 2:10 был локализован, а в 02:20 ликвидирован.



Огонь повредил вещи домашнего обихода и внутреннюю облицовку стен.



"Во время ликвидации пожара были эвакуированы 49 человек, которых пожарные вывели на свежий воздух по лестничной клетке. К счастью, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.



Причина пожара в общежитии пока неизвестна, ее устанавливают.

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