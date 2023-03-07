В Чернигове приостановили работу Пунктов несокрушимости: названа причина

Об этом во время совещания в горсовете 7 марта сообщил начальник отдела по чрезвычайным ситуациям городского совета Григорий Годун, передает Общественное .

По его словам, такое решение приняли на заседании комиссии по Техногенно-экологической безопасности и Чрезвычайным ситуациям в обладминистрации в связи с тем, что в настоящее время Пункты несокрушимости не востребованы у населения.

"Пункты несокрушимости переводят в режим готовности. Если не будет света и тепла больше 24-х часов, тогда Пункты несокрушимости продолжат работать", - сказал чиновник.

"Я лично проехал по Пунктам несокрушимости на Масанах и на Шерстянке и в 21 часов там находились пара детей, которые заряжали свои гаджеты. Я думаю это решение (приостановить работу пунктов, – ред.) – правильное", - добавил Годун.