В Чернигове приостановили работу Пунктов несокрушимости: названа причина
Работу Пунктов несокрушимости в Чернигове приостановили и перевели их в режим готовности, поскольку пока они не востребованы среди граждан
Об этом во время совещания в горсовете 7 марта сообщил начальник отдела по чрезвычайным ситуациям городского совета Григорий Годун, передает Общественное .
По его словам, такое решение приняли на заседании комиссии по Техногенно-экологической безопасности и Чрезвычайным ситуациям в обладминистрации в связи с тем, что в настоящее время Пункты несокрушимости не востребованы у населения.
"Пункты несокрушимости переводят в режим готовности. Если не будет света и тепла больше 24-х часов, тогда Пункты несокрушимости продолжат работать", - сказал чиновник.
"Я лично проехал по Пунктам несокрушимости на Масанах и на Шерстянке и в 21 часов там находились пара детей, которые заряжали свои гаджеты. Я думаю это решение (приостановить работу пунктов, – ред.) – правильное", - добавил Годун.
- 22 ноября 2022 года президент Владимир Зеленский объявил о начале работы Пунктов несокрушимости. Это места, где люди могут согреться, выпить чаю, зарядить гаджеты, поработать, когда нет света.
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