В Чернигове представители "Слуги народа" напали на журналистов и разбили камеру, - СМИ
Съемочной группе черниговского телеканала "Детинец" в кафе в центре Чернигова разбили камеру во время съемок
Об этом сообщает " Общественное ".
Как утверждает журналистка Наталья Медведева, это сделал черниговский бизнесмен, экс-кандидат в депутаты горсовета от партии "Слуга народа" Сергей Берестовой, находившийся в ресторане вместе с депутатом городского совета Чернигова от "Слуги народа" Юрием Тарасовцем.
Согласно информации, инцидент произошел, когда журналисты пытались взять комментарий у депутата городского совета от "Слуги народа" Юрия Тарасовца об отсутствии депутатов от "слуг народа" на заседании сессии горсовета.
"Когда мы зашли туда (в ресторан, - ред.) с камерой, то Юрий начал убегать от нас, а его сидящий компаньон или друг начал избивать нашу камеру и сломал ее. Он очень похож на Сергея Берестового", - рассказывает журналистка.
Журналистка успела снять на телефон, как этот мужчина угрожал сломать камеру.
"Я спрашиваю, чего ты меня снимаешь? Хочешь, я сломаю твою камеру? Камеру выбрось свою!" – слышно на записи.
Как сообщает "Общественное", Сергей Берестовой отказался комментировать ситуацию по телефону, предложив встретиться на следующий день.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.5
Покупка 37.5Продажа 38.28
-
EUR
Покупка 40.42Продажа 41.2
- Актуальное
- Важное