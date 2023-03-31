В Чернигове представители "Слуги народа" напали на журналистов и разбили камеру, - СМИ

Об этом сообщает " Общественное ".

Как утверждает журналистка Наталья Медведева, это сделал черниговский бизнесмен, экс-кандидат в депутаты горсовета от партии "Слуга народа" Сергей Берестовой, находившийся в ресторане вместе с депутатом городского совета Чернигова от "Слуги народа" Юрием Тарасовцем.

Согласно информации, инцидент произошел, когда журналисты пытались взять комментарий у депутата городского совета от "Слуги народа" Юрия Тарасовца об отсутствии депутатов от "слуг народа" на заседании сессии горсовета.

"Когда мы зашли туда (в ресторан, - ред.) с камерой, то Юрий начал убегать от нас, а его сидящий компаньон или друг начал избивать нашу камеру и сломал ее. Он очень похож на Сергея Берестового", - рассказывает журналистка.

Журналистка успела снять на телефон, как этот мужчина угрожал сломать камеру.

"Я спрашиваю, чего ты меня снимаешь? Хочешь, я сломаю твою камеру? Камеру выбрось свою!" – слышно на записи.

Как сообщает "Общественное", Сергей Берестовой отказался комментировать ситуацию по телефону, предложив встретиться на следующий день.