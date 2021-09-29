В Чернигове поднимут цену на проезд в общественном транспорте до 8 грн
С октября в Чернигове вырастет цена на проезд в общественном транспорте
Такое решение принял горсовет .
Стоимость проезда в маршрутках и троллейбусах составит 8 грн. Однако при уплате транспортной картой в троллейбусе билет будет стоить 6 грн.
Ученики в течение учебного года за проезд в маршрутках будут платить 4 грн при наличии ученического билета, а в троллейбусах, если есть ученический и электронный билеты, - 3 грн
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