В Чернигове осталось меньше половины населения, - мэр
В Чернигове осталось 120 тыс. жителей, до полномасштабного вторжения в РФ было 280-290 тыс. человек.
Об этом сообщил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко, передает Укринформ.
“Из бывших 280-290 тысяч ныне в городе остается 120-130 тысяч жителей. Из города удалось вывезти онкологическую больницу и ряд других заведений. Однако в оккупации остался психоневрологический диспансер и дом престарелых. Часть горожан оставили своих родителей, которыми теперь занимаются городские медицинские учреждения”, - сказал он.
По словам Атрошенко, в Чернигове нет электричества, развозится вода.
Мэр добавил, что россияне сознательно уничтожают инфраструктуру – школы, больницы, стадионы и библиотеки.
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