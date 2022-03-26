В Чернигове осталось меньше половины населения, - мэр

Об этом сообщил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко, передает Укринформ.

“Из бывших 280-290 тысяч ныне в городе остается 120-130 тысяч жителей. Из города удалось вывезти онкологическую больницу и ряд других заведений. Однако в оккупации остался психоневрологический диспансер и дом престарелых. Часть горожан оставили своих родителей, которыми теперь занимаются городские медицинские учреждения”, - сказал он.

По словам Атрошенко, в Чернигове нет электричества, развозится вода.



Мэр добавил, что россияне сознательно уничтожают инфраструктуру – школы, больницы, стадионы и библиотеки.