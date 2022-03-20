В Чернигове оккупанты расстреляли авто, которое везло людям воду. Двое погибших - Общественное
В Чернигове под обстрел попала машина, на которой развозили воду
Об этом сообщает Общественное со ссылкой на очевидца.
"Мирные люди, ехали просто за водой. Набирали и развозили дальше людям", - рассказал очевидец, попросивший не называть его имени.
По рредварительным данным два человека погибли, несколько травмировались.
По словам очевидца, снаряд попал под машину, она стала неуправляемой и съехала на обочину.
"Двоих погибших мы отвезли непосредственно к месту, где их будут хоронить. Двоих удалось спасти. Одного парня забрали успокоить, поскольку там был его отец и, к сожалению, он погиб", - заявил он.
Как сказал мужчина, последние дни в районе, где все произошло, постоянно продолжаются обстрелы."Здесь последние 2 дня постоянно обстрелы, постоянные вылеты, видим, как летают самолеты. Все это видим. Чернигов держится, как бы то ни было. Потери... Мы все видим... Но держимся. Все будет хорошо", - отметил очевидец.
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