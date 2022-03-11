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В Чернигове оккупанты повредили Музей украинских древностей Тарновского - здание пережило обстрелы большевиков и Вторую мировую

11 мартa, 2022 пятница
11:30
война с Россией

В Чернигове российские оккупанты повредили здание Музея украинских древностей, уцелевшее во время обстрелов большевиков в 1918-1919 годах и пережившее Вторую мировую войну

Об этом сообщил в Facebook директор Черниговского исторического музея Василия Тарновского Сергей Лаевский.

"Дом Музея Украинских древностей Василия Тарновского. Он пережил обстрелы большевиками в 1918 и 1919 годах. Уцелел во Вторую мировую войну под бомбами немецких нацистов. Пришла московская нацистская орда и немного испортила очень красивое и уютное здание конца ХІХ столетия - памятник истории местного значения ", – написал Лаевский.

Российских оккупантов директор музея назвал "историческими трупами, которые еще передвигают ноги".

"Ненависть московской орды, которая что-то лепечет о величественной русской культуре, к украинской культуре понятна. Они ненавидят все и всех. Они уже исторические труппы, хотя еще и передвигают ноги", - написал Лаевский.

Кроме того, ночью 11 марта оккупанты разбомбили местную библиотеку. Также разрушен Черниговский стадион имени Гагарина. На нем свои домашние матчи проводит ФК "Десна".
Об этом сообщил глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус.

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