В Чернигове оккупанты обстреляли мирных жителей в очереди за хлебом, погибли по меньшей мере 10 человек
Сегодня, 16 марта, в Чернигове российские кафиры в очередной раз проявили свое зверское отношение по отношению к гражданским жителям.
Об этом сообщает "Общественное. Чернигов", передает " Эспрессо. TV ".
"В Чернигове российские войска обстреляли стоящих в очереди за хлебом людей: как минимум 10 погибших", - говорится в сообщении.
- Напомним , украинские военные сбили российский самолет, сбрасывавший ракеты на Чернигов.
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