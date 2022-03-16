В Чернигове оккупанты обстреляли мирных жителей в очереди за хлебом, погибли по меньшей мере 10 человек

Об этом сообщает "Общественное. Чернигов", передает " Эспрессо. TV ".

"В Чернигове российские войска обстреляли стоящих в очереди за хлебом людей: как минимум 10 погибших", - говорится в сообщении.

Напомним , украинские военные сбили российский самолет, сбрасывавший ракеты на Чернигов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb