В Чернигове оккупанты обстреляли 6 домов, пострадали 16 человек

Об этом пишет Общественное Чернигов.



В результате попадания снаряда и взрыва пострадали шесть домов.



Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф сообщает о 16 раненых, состояние которых уточняется.



На месте происшествия ГСЧС привлекла пятерых спасателей и одну единицу техники.

Директор Черниговского областного исторического музея Сергей Лаевский рассказал , что в Седневе на Черниговщине россияне заняли усадьбу Лизогубов – памятник национального значения.



"В усадьбу ворвались, трещат и обустраиваются там российские кафиры", - сообщил он.



Ранее на территорию парка попал снаряд, а взрывы и передвижение тяжелой военной техники могут повредить беседку Леонида Глебова.



"Только чудо может спасти нашу беседку, на том склоне, где она стоит. Для того чтобы русских оттуда выгонять надо бить по ним. Конечно, подобные удары могут причинить вред. Но, лучше мы отстроим, чем нас погонят на восстановление", – отметил Сергей Лаевский.

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