В Чернигове оккупанты готовят списки жителей для "эвакуации" в Россию, – Денисова

Об этом сообщила уполномоченная Верховная Рада Украины по правам человека Людмила Денисова.



"Сегодня Чернигов остался полностью отрезанным от столицы. Оккупанты разбомбили мост через Десну, которым переправлялась в город гуманитарная помощь и осуществлялась эвакуация мирных жителей. В городе нет электроэнергии, воды, тепла и практически нет газа, инфраструктура уничтожена", – говорится в сообщении.



Она подчеркнула, что в Чернигове оккупанты уже готовят списки мирных жителей для "эвакуации" в Россию.



"По информации местных жителей, оккупанты составляют списки мирного населения для "эвакуации" в Льгов (Курская область РФ). Рашисты, отрезав Чернигов от столицы, превратили его в своих заложников", - добавила Денисова.

Напомним, в Черниговской области ВСУ и местные жители уничтожили российский "Тигр".

Также сообщалось, что в Чернигове россияне разбомбили мост из-за Десны, который использовался для эвакуации мирных жителей.