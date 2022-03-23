В Чернигове оккупанты готовят списки жителей для "эвакуации" в Россию, – Денисова
Российские войска превратили Чернигов в своего заложника, а местных жителей планируют "эвакуировать" в Курскую область
Об этом сообщила уполномоченная Верховная Рада Украины по правам человека Людмила Денисова.
"Сегодня Чернигов остался полностью отрезанным от столицы. Оккупанты разбомбили мост через Десну, которым переправлялась в город гуманитарная помощь и осуществлялась эвакуация мирных жителей. В городе нет электроэнергии, воды, тепла и практически нет газа, инфраструктура уничтожена", – говорится в сообщении.
Она подчеркнула, что в Чернигове оккупанты уже готовят списки мирных жителей для "эвакуации" в Россию.
"По информации местных жителей, оккупанты составляют списки мирного населения для "эвакуации" в Льгов (Курская область РФ). Рашисты, отрезав Чернигов от столицы, превратили его в своих заложников", - добавила Денисова.
- Напомним, в Черниговской области ВСУ и местные жители уничтожили российский "Тигр".
- Также сообщалось, что в Чернигове россияне разбомбили мост из-за Десны, который использовался для эвакуации мирных жителей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.01
-
EUR
Покупка 32.4Продажа 33.24
- Актуальное
- Важное