В Чернигове обнаружили два случая штамма коронавируса "Дельта"
Первые два случая инфицирования штаммом коронавируса "Дельта" обнаружили в Чернигове
Об этом сообщил секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако в Facebook .
"COVID-19 никуда не исчез. Новости о штамме "Дельта" уже не так далеки - сегодня в Чернигове зафиксировали первые два случая", - отметил он.
По его словам, этот штамм более заразен и в 2,26 раз чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще - в реанимацию.
"Все вакцины, используемые в Чернигове - Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Coronavac - это качественные медпрепараты, которые доказали свою эффективность в государствах, которые уже накрыла "Дельта", - добавили в горсовете.
- Напомним, ранее в Черниговской области обнаружили 10 случаев "Дельта" -штама.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.71
Покупка 26.71Продажа 26.95
-
EUR
Покупка 31.25Продажа 31.64
- Актуальное
- Важное