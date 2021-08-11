В Чернигове обнаружили два случая штамма коронавируса "Дельта"

Об этом сообщил секретарь Черниговского городского совета Александр Ломако в Facebook .

"COVID-19 никуда не исчез. Новости о штамме "Дельта" уже не так далеки - сегодня в Чернигове зафиксировали первые два случая", - отметил он.



По его словам, этот штамм более заразен и в 2,26 раз чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще - в реанимацию.

"Все вакцины, используемые в Чернигове - Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Coronavac - это качественные медпрепараты, которые доказали свою эффективность в государствах, которые уже накрыла "Дельта", - добавили в горсовете.

Напомним, ранее в Черниговской области обнаружили 10 случаев "Дельта" -штама.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb