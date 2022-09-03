В Чернигове на выставке боеприпасов произошел взрыв, двое детей получили ранения

Об этом сообщает Суспільне .

"В Чернигове в исторической части города, на Валу, 3 сентября около 13:30 прогремел взрыв... Сейчас известно о двух травмированных детях", - пишет "Суспільне".

По предварительной информации корреспондентки "Суспільного", у Художественного музея проходила выставка боеприпасов, один из которых сдетонировал.

Сейчас на месте работают скорая и спасатели.

Сегодня, 3 сентября, оккупанты обстреляли Николаевский и Баштанский районы, раздавались взрывы в Вознесенске. В результате обстрелов погиб 8-летний ребенок, еще два ребенка и четверо взрослых получили ранения.

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