В Чернигове из-за обесточивания может не быть воды, жителей просят сделать запасы на трое суток
В Чернигове из-за аварийных обесточений в результате массированного ракетного обстрела 9 марта возможны внеплановые отключения воды
Об этом сообщила пресс-служба Черниговводоканала.
"Из-за возможных аварийных обесточений объектов водоснабжения и водоотвода возможны внеплановые отключения холодной воды в разных районах на территории города. Просьба ко всем жителям Чернигова иметь запасы питьевой воды в каждом доме в расчете на трое суток на каждого человека", - говорится в сообщении.
- В ночь на 9 марта враг выпустил по Украине 81 ракету . Есть попадание в энергетические объекты.
- По данным командования Воздушных сил, впервые вражеская армия выпустила сразу шесть гиперзвуковых авиационных ракет "Кинжал".
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