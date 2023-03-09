Об этом сообщила пресс-служба Черниговводоканала.

"Из-за возможных аварийных обесточений объектов водоснабжения и водоотвода возможны внеплановые отключения холодной воды в разных районах на территории города. Просьба ко всем жителям Чернигова иметь запасы питьевой воды в каждом доме в расчете на трое суток на каждого человека", - говорится в сообщении.