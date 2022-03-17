В Чернигове из-под завалов разрушенного российскими обстрелами общежития извлекли тела двух взрослых и троих детей

Об этом сообщила ГСЧС .



"При проведении работ по разбору конструкций спасатели достали семью погибших из 5 человек, среди них 3 детей (мальчик и девочка - двойняшки по 3 годика) старшая сестричка 12 лет и их родители", - говорится в заявлении.



Семья погибла в результате авиаудара россиян по общежитию.

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