В Чернигове из-под завалов разрушенного российскими обстрелами общежития извлекли тела двух взрослых и троих детей
В Чернигове спасатели достали из-под завалов тела двоих родителей и троих их детей, погибших в результате авиаудара оккупантов по общежитию
Об этом сообщила ГСЧС .
"При проведении работ по разбору конструкций спасатели достали семью погибших из 5 человек, среди них 3 детей (мальчик и девочка - двойняшки по 3 годика) старшая сестричка 12 лет и их родители", - говорится в заявлении.
Семья погибла в результате авиаудара россиян по общежитию.
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