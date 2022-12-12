В Чернигове и в Полтавской области будут слышны взрывы, жителей призывают сохранять спокойствие
12 декабря на территории двух регионов жители будут слышать взрывы. В Чернигове будут обезвреживать взрывчатку, а в Полтавской области - проходить учения
Об этом информирует пресс-служба ОК Север .
Сегодня с 12:00 до 13:00 на территории Чернигова и района пиротехническая группа ГСЧС будет обезвреживать взрывоопасные предметы путем подрыва.
Также глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин пишет о звуках выстрелов в регионе.
"12 декабря в Полтавской громаде пройдут учебные стрельбы", - пишет Лунин.
Кроме того, на карьере Кременчугской громады запланирован технический взрыв.
Украинцев просят сохранять спокойствие, а во время воздушной тревоги спускаться в укрытие.
- 2 декабря в Киевской области ликвидировали взрывоопасные предметы, а в Одессе - снаряд времен Второй мировой войны.
- 8 декабря на территории Полтавской и Лубенской громад проводили учения, поэтому жители региона слышали звуки выстрелов.
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