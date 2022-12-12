Об этом информирует пресс-служба ОК Север .

Сегодня с 12:00 до 13:00 на территории Чернигова и района пиротехническая группа ГСЧС будет обезвреживать взрывоопасные предметы путем подрыва.

Также глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин пишет о звуках выстрелов в регионе.

"12 декабря в Полтавской громаде пройдут учебные стрельбы", - пишет Лунин.

Кроме того, на карьере Кременчугской громады запланирован технический взрыв.

Украинцев просят сохранять спокойствие, а во время воздушной тревоги спускаться в укрытие.

2 декабря в Киевской области ликвидировали взрывоопасные предметы, а в Одессе - снаряд времен Второй мировой войны.

8 декабря на территории Полтавской и Лубенской громад проводили учения, поэтому жители региона слышали звуки выстрелов.

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