В Чернигове демонтировали памятник Пушкину

Об этом сообщает Общественное: Чернигов .

Бюст Пушкина на Валу был демонтирован 30 апреля. По словам бойцов 119 бригады терробороны, они убрали памятник санкционированно и под наблюдением полиции.

Бюст русского поэта был передан в исторический музей.

Памятник Александру Пушкину был установлен в 1900 году за деньги горожан. Инициатором постройки был губернатор Евгений Андриевский.

9 апреля в Тернополе был демонтирован памятник Александру Пушкину.

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