В Чернигове демонтировали памятник Пушкину
В субботу, 30 апреля, в Чернигове был демонтирован памятник российскому поэту Александру Пушкину
Об этом сообщает Общественное: Чернигов .
Бюст Пушкина на Валу был демонтирован 30 апреля. По словам бойцов 119 бригады терробороны, они убрали памятник санкционированно и под наблюдением полиции.
Бюст русского поэта был передан в исторический музей.
Памятник Александру Пушкину был установлен в 1900 году за деньги горожан. Инициатором постройки был губернатор Евгений Андриевский.
- 9 апреля в Тернополе был демонтирован памятник Александру Пушкину.
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