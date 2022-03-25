В Чернигове большинство людей осталось без водоснабжения и электричества, - журналист

Об этом он рассказал в эфире "Еспресо.TV"



“Нужно подчеркнуть, что ни один военный объект, как говорят оккупанты, не был обстрелян. То есть это подтверждает то, что враг исключительно бьет по объектам гражданской инфраструктуры. Разрушена значительная часть города. В Чернигове до сих пор нет электричества и водоснабжения у большинства населения. – рассказал Маслов



Журналист отметил, что хотя централизованного водоснабжения нет, людей снабжают водой. По его словам, воду в городе привозят в емкостях.



“Люди, у которых нет централизованного водоснабжения, получают воду, которую привозят в емкостях. Больше всего в Чернигове из-за разрушенной инфраструктуры страдают пожилые люди. Продукты в городе есть. Гуманитарная помощь отправляется в Чернигов вовремя.” - добавил Маслов



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