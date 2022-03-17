В Чернигове 53 человека погибли от российских обстрелов в течение суток, – председатель ОВА

Об этом рассказал глава Черниговской ОВ Вячеслав Чаус.

"Враг подвергает город системным артиллерийским и авиаударам, уничтожает гражданскую инфраструктуру Чернигова. За минувшие сутки в морги было привезено 53 тела погибших, которые были убиты россиянами. Вооруженные силы Украины наносят ответные сокрушительные удары. Враг паникует и несет потери", - рассказал он .

Чаус заявил, что получил многочисленные сообщения в соцсетях с поддержкой, однако приходят сообщения и с проблемами. Он отметил, что население жалуется на отсутствие света, воды, тепла и частично газа.



"Некоторые пишут, что мы ничего не делаем, но скажите об этом сотрудникам коммунальных служб, которые под обстрелами пытаются латать дыры в сетях", – отмечает глава Черниговской ОВА.



Кроме того, люди сообщают, что в подвалах (без конкретики) население сидит без еды и без воды. По словам Чауса, такая ситуация возможна в отдельных подвалах, ведь действительно очень много объектов укрытия.



"Работает городской совет и десятки волонтеров, которые обеспечивают людей продовольствием. Но некоторые укрытия могут выпадать, поэтому давайте будем их идентифицировать. Возле каждого из таких объектов есть военные, через них можно сигнализировать, что до вас не доезжает вода и пища", – подчеркивает он.

Также глава Черниговской ОВА сказал о переговорах по организации "зеленого коридора". Известно, что сегодня предстоит очередной раунд переговоров. Центральные и местные власти совместно с командованием ВСУ работают над согласованием эвакуации из города.

Напомним, в Черниговской области ВСУ артиллерией уничтожили российские топливозаправщики и склад боеприпасов.