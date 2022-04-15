В Чернигов прибыл первый поезд с гуманитарной помощью
15 апреля в Чернигов прибыл первый поезд с гумпомощью
Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус в Telegram.
"Я сегодня в очень приподнятом настроении, ведь сегодня на станцию Чернигов централизованно прибыл первый поезд с гуманитарной помощью. Это помощь, которая предоставлена Черниговской области государством. Это маленькая ее часть", - написал он.
По его словам, еще несколько недель назад они через Десну "на казаночках тихонько в 5 утра таскали какие-то коробки и совместно с ГСЧС, с пограничниками, военными пытались обеспечить город всем необходимым", а волонтеры переправляли грузы на резиновых лодках.
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