В Чернигов прибыл первый поезд с гуманитарной помощью

Об этом сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус в Telegram.



"Я сегодня в очень приподнятом настроении, ведь сегодня на станцию Чернигов централизованно прибыл первый поезд с гуманитарной помощью. Это помощь, которая предоставлена Черниговской области государством. Это маленькая ее часть", - написал он.



По его словам, еще несколько недель назад они через Десну "на казаночках тихонько в 5 утра таскали какие-то коробки и совместно с ГСЧС, с пограничниками, военными пытались обеспечить город всем необходимым", а волонтеры переправляли грузы на резиновых лодках.

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