В Черкасской области зафиксировали 20 случаев инфицирования "Дельта"-штаммом
Двадцать человек заразились штаммом "Дельта" COVID-19 в Черкасской области
Об этом во время брифинга сообщил заместитель директора государственного учреждения "Черкасский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины" Николай Тищук.
По его словам, двое жителей области, у которых подтвердили штамм, отдыхали в Черногории. Еще один заболевший был в Казахстане.
"7 случаев обнаружили в Черкассах. В целом заболели 10 мужчин и 10 женщин ", - сказал Тищук.
Ни один из них не был вакцинирован от COVID-19.
- В Минздраве заявили, что количество случаев инфицирования штаммом коронавируса "Дельта" в Украине растет , но система здравоохранения готова реагировать на новые вызовы.
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