В Черкасской области зафиксировали 20 случаев инфицирования "Дельта"-штаммом

Об этом во время брифинга сообщил заместитель директора государственного учреждения "Черкасский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины" Николай Тищук.

По его словам, двое жителей области, у которых подтвердили штамм, отдыхали в Черногории. Еще один заболевший был в Казахстане.

"7 случаев обнаружили в Черкассах. В целом заболели 10 мужчин и 10 женщин ", - сказал Тищук.

Ни один из них не был вакцинирован от COVID-19.

В Минздраве заявили, что количество случаев инфицирования штаммом коронавируса "Дельта" в Украине растет , но система здравоохранения готова реагировать на новые вызовы.