В Черкасской области уволили заместителя главы РДА Дубового, который запрещал медиа критиковать УПЦ МП
Заместитель главы Звенигородской райгосадминистрации Черкасской области Александр Дубовый был уволен из-за того, что ввел цензуру в местных СМИ и благосклонно относился к Украинской православной церкви Московского патриархата
Об этом рассказал глава Звенигородской районной государственной администрации Юрий Пиковский, пишет Укринформ .
"Я уволил Александра Дубового. Дальше терпеть его поступки не было сил", - сказал глава Звенигородской РГА.
Сообщается, что заместитель головы Звенигородской райгосадминистрации Черкасской области Александр Дубовый запрещал местным газетам публиковать критические статьи об Украинской православной церкви бывшего Московского патриархата. Он несколько раз снимал с печати статьи, подготовленные тальновской газетой "Колос", о переходе церквей в Православную церковь Украины.
Местные журналисты выяснили, что Дубовый еженедельно прислуживал в Свято-Михайловском храме УПЦ МП в Лысянке и читал по-русски молебен публично. Медийщики сняли на видео Дубового в дьяконской одежде.
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