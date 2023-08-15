Об этом рассказал глава Звенигородской районной государственной администрации Юрий Пиковский, пишет Укринформ .

"Я уволил Александра Дубового. Дальше терпеть его поступки не было сил", - сказал глава Звенигородской РГА.

Сообщается, что заместитель головы Звенигородской райгосадминистрации Черкасской области Александр Дубовый запрещал местным газетам публиковать критические статьи об Украинской православной церкви бывшего Московского патриархата. Он несколько раз снимал с печати статьи, подготовленные тальновской газетой "Колос", о переходе церквей в Православную церковь Украины.

Местные журналисты выяснили, что Дубовый еженедельно прислуживал в Свято-Михайловском храме УПЦ МП в Лысянке и читал по-русски молебен публично. Медийщики сняли на видео Дубового в дьяконской одежде.