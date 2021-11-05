В Черкасской области трех боевиков "ЛНР" и "ДНР" осудили за террористическую деятельность
В Черкасской области троих боевиков лишили свободы за содействие деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР"
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.
"Сосновский районный суд г. Черкассы поддержал позицию Черкасской областной прокуратуры и признал виновными трех жителей области в содействии деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком 9, 10 и 11 лет соответственно каждому", - говорится в сообщении.
С начала 2014 года по 2020 год эти три мужчины проходили "военную службу" на территории Луганской и Донецкой областей в составе незаконных вооруженных формирований. Они занимали должности "командира отделения", "командира взвода" и "пулеметчика".
"Сейчас осужденные скрываются от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории Луганской и Донецкой областей", - добавили в пресс-службе.
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