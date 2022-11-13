В Черкасской области сработало ПВО
В ночь с 12 на 13 ноября россияне пытались обстрелять Черкасскую область
Об этом сообщает Черкасская ОВА.
Воздушную тревогу в Черкасской области объявили в 23:24. Отбой дали в 23:52
"В Черкасской области во время крайней тревоги сработала ПВО. Слава ВСУ! Спокойной нам ночи!", - пишет председатель ОВА Игорь Табурец.
- Вечером, 12 ноября, жители Харькова слышали взрывы.
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