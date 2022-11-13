В Черкасской области сработало ПВО

Об этом сообщает Черкасская ОВА.

Воздушную тревогу в Черкасской области объявили в 23:24. Отбой дали в 23:52

"В Черкасской области во время крайней тревоги сработала ПВО. Слава ВСУ! Спокойной нам ночи!", - пишет председатель ОВА Игорь Табурец.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb