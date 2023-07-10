В Черкасской области СБУ разоблачила клирика УПЦ (МП), который призвал Россию захватить всю территорию Украины
Служба безопасности Украины в Черкасской области сообщила о подозрении клирике УПЦ (МП), который призвал Россию захватить всю Украину и оправдывал российскую вооруженную агрессию
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Отмечается, что во время общения с прихожанами и своими знакомыми подозреваемый неоднократно восхвалял высшее военно-политическое руководство РФ и лично Путина. Также он героизировал Кадырова и оправдывал военные преступления окупантов в Украине.
Как оказалось в ходе расследования, клирик УПЦ МП был сторонником нацизма и в то же время пропагандировал идеи "обновления" советского союза и призывал к увлечению россиянами по всей территории Украины.
В СБУ сообщили, что во время обысков по местам жительства фигуранта обнаружена компьютерная техника с материалами вражеской пропаганды, запрещенная символика и печатные издания с нацистской и коммунистической символикой.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили клирику о подозрении по ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.
- Служба безопасности Украины также задержала вражеского информатора, готовившего ракетный удар по военному госпиталю Николаевской области. Он планировал отправить фото объекта россиянам для прицельных воздушных ударов.
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