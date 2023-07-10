Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что во время общения с прихожанами и своими знакомыми подозреваемый неоднократно восхвалял высшее военно-политическое руководство РФ и лично Путина. Также он героизировал Кадырова и оправдывал военные преступления окупантов в Украине.

Как оказалось в ходе расследования, клирик УПЦ МП был сторонником нацизма и в то же время пропагандировал идеи "обновления" советского союза и призывал к увлечению россиянами по всей территории Украины.

В СБУ сообщили, что во время обысков по местам жительства фигуранта обнаружена компьютерная техника с материалами вражеской пропаганды, запрещенная символика и печатные издания с нацистской и коммунистической символикой.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили клирику о подозрении по ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.