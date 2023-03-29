В Черкасской области с 3 апреля сократят комендантский час

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Учитывая безопасность и учитывая потребности нашей экономики, посевную кампанию и ради наращивания производственных мощностей, сокращаем комендантский час в Черкасской области", - написал он.

"Начиная с понедельника, 3 апреля, ее временные границы по области будут такими:

00:00 - 4:00", - добавил чиновник.