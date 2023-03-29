В Черкасской области с 3 апреля сократят комендантский час
В Черкасской области решили с 3 апреля сократить комендантский час. Она продлится всего четыре часа, начиная с полуночи
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
"Учитывая безопасность и учитывая потребности нашей экономики, посевную кампанию и ради наращивания производственных мощностей, сокращаем комендантский час в Черкасской области", - написал он.
"Начиная с понедельника, 3 апреля, ее временные границы по области будут такими:
00:00 - 4:00", - добавил чиновник.
- На Франковщине на днях тоже сократили комендантский час . Теперь она продлится с 00:00 до 5:00.
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