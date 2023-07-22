В Черкасской области разоблачили хакера, который атаковал госучреждения Азербайджана

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Отмечают, что хакер разоблачен в рамках выполнения запроса на предоставление международной правовой помощи. Его атаки привели к преднамеренному препятствованию работе компьютерной системы инфраструктуры объекта госзначения.

Во время обыска у 40-летнего подозреваемого изъяли компьютерное и сетевое оборудование. Также изъяты цифровые накопители и мобильные телефоны.

В настоящее время идет проверка. Правоохранители устанавливают другие эпизоды противоправной деятельности подозреваемого.

Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.