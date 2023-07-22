В Черкасской области разоблачили хакера, который атаковал госучреждения Азербайджана
Киберполиция Черкасской области разоблачила хакера, совершившего DDoS-атаки на серверы государственных учреждений Азербайджана
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.
Отмечают, что хакер разоблачен в рамках выполнения запроса на предоставление международной правовой помощи. Его атаки привели к преднамеренному препятствованию работе компьютерной системы инфраструктуры объекта госзначения.
Во время обыска у 40-летнего подозреваемого изъяли компьютерное и сетевое оборудование. Также изъяты цифровые накопители и мобильные телефоны.
В настоящее время идет проверка. Правоохранители устанавливают другие эпизоды противоправной деятельности подозреваемого.
Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- 21 июля стало известно, что американская ИТ-компания была сломана хакерской группой из КНДР для угона криптовалюта.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.65
Покупка 36.65Продажа 37.34
-
EUR
Покупка 40.78Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное