В Черкасской области раздались взрывы: сработала украинская ПВО
Вечером 4 мая в Черкасской области раздались взрывы
Об этом сообщили в Черкасской ОВА.
Глава ОВА Игорь Табурец призвал местных не паниковать.
"Черкасчане, без паники. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях. Никаких фото и видео", - подчеркнул Табурец.
Воздушная тревога была объявлена в 19:46.
- Вечером 4 мая в Днепре прогремели взрывы.
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