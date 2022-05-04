В Черкасской области раздались взрывы: сработала украинская ПВО

Об этом сообщили в Черкасской ОВА.



Глава ОВА Игорь Табурец призвал местных не паниковать.



"Черкасчане, без паники. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях. Никаких фото и видео", - подчеркнул Табурец.



Воздушная тревога была объявлена в 19:46.





Вечером 4 мая в Днепре прогремели взрывы.

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