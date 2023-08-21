В Черкасской области работник военкомата и два сообщника получили подозрение в получении $3 тыс.
Трем лицам, которые, вероятно, брали взятку за оформление призывника на военный учет, объявлено о подозрении. Среди них – сотрудник территориального центра комплектования и медик
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
"При процессуальном руководстве прокуроров Черкасской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона сообщено о подозрении должностному лицу одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Черкасской области, представителю учреждения здравоохранения и гражданскому лицу по факту получения неправомерной выгоды", - говорится в заявлении.
Следствие установило, что подозреваемые получили 3000 долларов. За эти средства они обещали оформить призывника на военный учет и выдать ему удостоверение приписки к призывному участку.
В настоящее время один из них находится под стражей, а в отношении двух других лиц суд рассматривает ходатайство о содержании под стражей.
Фото: Офис генерального прокурора
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Что известно об открытых делах в отношении работников военкоматов
26 июля рабочие группы минобороны получили более 2,3 тыс. обращений от граждан по поводу коррупции в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Государственное бюро расследований объявило 21 подозрение.
Правоохранители во время почти сотни обысков в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки 11 областей Украины обнаружили схему избегания призыва на военную службу.
Правоохранители сообщают , что должностные лица одного из учебных центров подготовки подразделений Национальной гвардии начисляли себе и подчиненным ежемесячную доплату в 100 тыс. грн, предусмотренную за непосредственное участие в боевых действиях.
3 августа Государственное бюро расследований задержало чиновника КГВА, подозреваемого в организации схемы вывоза мужчин за границу по справкам о непригодности к военной службе.
Служба безопасности задержала в Полтавской области руководителя одного из военкоматов, его обвиняют в получении взятки. Также правоохранители объявили подозрения двум чиновникам Черкасской области, которые якобы продавали поддельные справки об инвалидности для выезда мужчинам за границу.
5 августа в Киеве Государственное бюро расследований и офис генпрокурора задержали и сообщили о подозрении начальнику Голосеевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ему грозит лишение свободы до 9 лет.
7 августа руководитель районного ТЦК Полтавщины получил подозрение в жестоком избиении подчиненного в полночь под его домом с двумя коллегами.
9 августа стало известно, что главу одного из киевских районных Территориальных центров комплектования и социальной поддержки подозревают в коррупции.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.47 Покупка 37.47Продажа 38.28
- EUR Покупка 40.99Продажа 42.02
- Актуальное
- Важное