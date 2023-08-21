В Черкасской области работник военкомата и два сообщника получили подозрение в получении $3 тыс.

Об этом информирует Офис генерального прокурора .

"При процессуальном руководстве прокуроров Черкасской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона сообщено о подозрении должностному лицу одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Черкасской области, представителю учреждения здравоохранения и гражданскому лицу по факту получения неправомерной выгоды", - говорится в заявлении.

Следствие установило, что подозреваемые получили 3000 долларов. За эти средства они обещали оформить призывника на военный учет и выдать ему удостоверение приписки к призывному участку.

В настоящее время один из них находится под стражей, а в отношении двух других лиц суд рассматривает ходатайство о содержании под стражей.

Фото: Офис генерального прокурора

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Что известно об открытых делах в отношении работников военкоматов

26 июля рабочие группы минобороны получили более 2,3 тыс. обращений от граждан по поводу коррупции в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Государственное бюро расследований объявило 21 подозрение.

Правоохранители во время почти сотни обысков в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки 11 областей Украины обнаружили схему избегания призыва на военную службу.

Правоохранители сообщают , что должностные лица одного из учебных центров подготовки подразделений Национальной гвардии начисляли себе и подчиненным ежемесячную доплату в 100 тыс. грн, предусмотренную за непосредственное участие в боевых действиях.

3 августа Государственное бюро расследований задержало чиновника КГВА, подозреваемого в организации схемы вывоза мужчин за границу по справкам о непригодности к военной службе.

Служба безопасности задержала в Полтавской области руководителя одного из военкоматов, его обвиняют в получении взятки. Также правоохранители объявили подозрения двум чиновникам Черкасской области, которые якобы продавали поддельные справки об инвалидности для выезда мужчинам за границу.

5 августа в Киеве Государственное бюро расследований и офис генпрокурора задержали и сообщили о подозрении начальнику Голосеевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Ему грозит лишение свободы до 9 лет.

7 августа руководитель районного ТЦК Полтавщины получил подозрение в жестоком избиении подчиненного в полночь под его домом с двумя коллегами.

9 августа стало известно, что главу одного из киевских районных Территориальных центров комплектования и социальной поддержки подозревают в коррупции.