Об этом информирует глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"Во время последней воздушной тревоги на Уманщине сработало ПВО. В результате падения остатков сбитой ракеты поврежден объект гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В результате этого два человека получили ранения. Их доставили в медучреждение.

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