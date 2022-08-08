В Черкасской области ПВО сбила вражескую ракету: повреждена гражданская инфраструктура, есть раненые
В Уманском районе Черкасской области противовоздушная оборона сбила российскую ракету. Пострадали два человека, повреждена гражданская инфраструктура
Об этом информирует глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
"Во время последней воздушной тревоги на Уманщине сработало ПВО. В результате падения остатков сбитой ракеты поврежден объект гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
В результате этого два человека получили ранения. Их доставили в медучреждение.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.46
Покупка 38.46Продажа 39.52
-
EUR
Покупка 38.83Продажа 39.96
- Актуальное
- Важное