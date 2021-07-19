В Черкасской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей: есть погибший

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Черкасской области.



После получения сообщения на место происшествия прибыл дежурный караул 8-й Государственной пожарно-спасательной части, который провел работы по размыванию горюче-смазочных материалов с проезжей части.



В результате ДТП 1 человек погиб.

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