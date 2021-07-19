В Черкасской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей: есть погибший
18 июля на автодороге Н-08 "Борисполь - Днепр - Запорожье", вблизи села Софиевка, Золотоношского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех легковых автомобилей AUDI, Volvo, BMW и NISSAN
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Черкасской области.
После получения сообщения на место происшествия прибыл дежурный караул 8-й Государственной пожарно-спасательной части, который провел работы по размыванию горюче-смазочных материалов с проезжей части.
В результате ДТП 1 человек погиб.
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