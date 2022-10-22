В Черкасской области прогремели взрывы. Россия атаковала регион во время тревоги

Об этом сообщил руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Воздушная тревога в Черкасской области продолжалась с 00:21 до 03:39.

"Во время крайней воздушной тревоги враг атаковал Черкасчину. О последствиях впоследствии. Работают службы. Никаких фото или видео! Не подвергайте всех нас повторным вражеским атакам по локациям", - написал Табурец.

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