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В Черкасской области мать снимала в порно своих дочерей 6 и 8 лет

15 января, 2022 суббота
13:00
Криминал

Киберполиция разоблачила жительницу Черкасской области в причастности к созданию детской порнографии

Женщину подозревают в причастности к изготовлению и распространению фотографий и видеоматериалов порнографического содержания с участием дочерей 6 и 8 лет. Для распространения запретного контента использовалась зашифрованная сеть, а также мобильные мессенджеры и почтовые сервисы. О ссылке на информацию Национальной полиции рассказывает Еспресо.TV.

В ходе обыска по адресу проживания фигурантки полиция изъяла вещественные доказательства.

Женщина задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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В настоящее время ей сообщено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления, связанного с сексуальной эксплуатацией малолетних детей, и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

По данному факту Главным следственным управлением Нацпола осуществляется досудебное расследование по части 2 статьи 156 (развратные действия, совершенные в отношении малолетнего лица членами семьи) и частью 4 статьи 301-1 (действия, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, совершенные повторно или по предварительным сговором группой лиц, либо с получением дохода в крупном размере, либо принуждение малолетнего лица к участию в создании детской порнографии Уголовного кодекса Украины.

В случае признания судом вины фигурантки суммарно ей грозит от 9 до 15 лет лишения свободы.


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