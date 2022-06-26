Об этом сообщила Укрзализныця в телеграмме .

"По техническим причинам "Укрзализныця" временно отменяет некоторые пригородные поезда", - говорится в заявлении.

В течение 26 июня не будут двигаться поезда №6074 Шевченко - Гребенка, №6069 Гребенка - Шевченко. Пригородный поезд №6063 Гребенка - Шевченко будет направляться в Золотоношу, а №6070 Шевченко - Гребенка - от Золотоноши.

"На завтра отменяются рейсы №6064, №6070, №6074 Шевченко – Гребенка, а также №6074, №6061, №6063, №6069 Гребенка – Шевченко", - отметили в Укрзализныце.

26 июня россияне нанесли два ракетных удара по Черкассам, убив человека и травмировав еще пятерых.

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