Об этом сообщают Черкасская ОВА и Сумыоблэнерго .

В Черкасской области применены специальные графики аварийных отключений в таких обособленных структурных подразделениях:

ВСП "Золотоношские энергетические сети" (частично);

Драбовский филиал ВСП "Золотоношские энергетические сети" (частично);

Корсунь-Шевченковский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);

Каменский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (полностью);

Чигиринский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);

Городищенский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);

Смелянский филиал ВСП "Смелянские энергетические сети" (частично);

ВСП "Звенигородские энергетические сети" (частично);

Шполянский филиал ВСП "Звенигородские энергетические сети" (полностью).

Что касается Сумщины, то там были применены аварийные отключения по всей области.

"Для предотвращения нарушений в работе объединенной энергетической системы Украины из-за массированных ракетных обстрелов, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" применено экстренное аварийное отключение по всей Сумской области", - говорится в сообщении АО "Сумыоблэнерго".

Днем 5 декабря по всей Украине объявлена воздушная тревога.

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