В Черкасской и Сумской областях из-за ракетных обстрелов введены аварийные отключения электроэнергии
По распоряжению Укрэнерго, в Черкасской и Сумской областях введены аварийные отключения света в связи с возможными ракетными ударами по объектам энергетики
Об этом сообщают Черкасская ОВА и Сумыоблэнерго .
В Черкасской области применены специальные графики аварийных отключений в таких обособленных структурных подразделениях:
- ВСП "Золотоношские энергетические сети" (частично);
- Драбовский филиал ВСП "Золотоношские энергетические сети" (частично);
- Корсунь-Шевченковский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);
- Каменский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (полностью);
- Чигиринский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);
- Городищенский филиал ВСП "Черкасские энергетические сети" (частично);
- Смелянский филиал ВСП "Смелянские энергетические сети" (частично);
- ВСП "Звенигородские энергетические сети" (частично);
- Шполянский филиал ВСП "Звенигородские энергетические сети" (полностью).
Что касается Сумщины, то там были применены аварийные отключения по всей области.
"Для предотвращения нарушений в работе объединенной энергетической системы Украины из-за массированных ракетных обстрелов, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" применено экстренное аварийное отключение по всей Сумской области", - говорится в сообщении АО "Сумыоблэнерго".
Днем 5 декабря по всей Украине объявлена воздушная тревога.
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