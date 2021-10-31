В Черкасской и Херсонской областях 31 октября избирают народных депутатов, Харьков голосует за нового мэра

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

На внеочередных выборах Верховной Рады голосование проходит на 188 избирательных участках в Херсонской области и на 141 избирательном участке в Черкасской области. Избирательные участки открыты в 8:00 до 20:00.

Как кандидаты в довыборы в 184-м округе примут участие фермер Игорь Есипенко ("Европейская Солидарность"), экспредседатель Херсонской облгосадминистрации Сергей Козырь (партия "Слуга народа"), бывший военный Максим Негров ("Европейская партия Украины"), политтехнолог Екатерина Одарченко ( "Национальная платформа"), юрист Игорь Токовенко ("Народовластие") и другие. Еще один кандидат - Геннадий Лагута (политическая партия "Нам здесь жить") - снял свою кандидатуру, 27 октября он был назначен главой Херсонской ОГА.

В довыборах в 197-м округе примут участие журналист и бывший пленник Кремля Роман Сущенко ("Европейская Солидарность"), мэр Золотоноши Виталий Войцеховский (партия "Слуга народа"), Андрей Ильенко ("Свобода"), общественный деятель Богдан Панкевич (Украинская Галицкая партия), Антон Подчапко ("Власть народа"), предприниматель и певец Сергей Василюк ("Народовластие"), Наталья Степушенко ("Новые лица") и другие.

Всего в избирательные бюллетени в округе Херсонской области будут включены 15 кандидатов, избиратели округа в Черкасской области будут определяться между 25 претендентами.

Внеочередные выборы проводятся в связи с получением постановлений Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко. Колыхаев сложил с себя полномочия нардепа в связи с избранием городским председателем Херсона, а Скичко – в связи с назначением председателем Черкасской облгосадминистрации.

На должность мэра Харькова претендуют 10 кандидатов: секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов ("Блок Кернеса "Успешный Харьков"), самовыдвиженец Михаил Добкин, Александр Скорик ("Европейская Солидарность"), депутат Харьковского горсовета (фракция "Слуга народа") самовыдвижение Алина Мустафаев , Владимир Плетнев ("Партия Шария"), Константин Немичев ("Национальный корпус"), самовыдвиженцы Денис Ярославский, эксдепутат Харьковского городского совета Дмитрий Маринин, пенсионер Виктор Величков, активист Сергей Ряполов.

Выборы мэра Харькова назначили в связи со смертью Геннадия Кернеса, который в октябре 2020 был третий избран городским головой. Он скончался 17 декабря прошлого года от осложнений, связанных с коронавирусом.

Напомним, руководитель Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Елена Матвиенко назвала фейком информацию о допуске на избирательные участки только вакцинированных.

Член Харьковской территориальной комиссии Харьковского района Харьковской области от партии "Европейская Солидарность" Екатерина Поп назвала информацию о недопуске граждан без COVID-сертификатов на участке в Харькове фейком.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb